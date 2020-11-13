Lokal denetimleri aralıksız sürüyor

Mustafa Bayrak, lokal yöneticilerine ve üyelerine maske, sosyal mesafe ve temizlik uyarısında bulundu. Kurallara riayet eden lokal yöneticilerine teşekkür eden Bayrak, koronavirüs ile mücadele kapsamında virüsün yayılma ve bulaşma hızının artması, vaka sayısının önüne geçilmesi yönünde İçişleri Bakanlığının genelgesine istinaden dernek lokalleri denetimini yaptıklarını söyledi.

Denetimlerde sosyal mesafeye ve maskeye dikkat edilmesi, hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirme ve uyarılarda bulunan Mustafa Bayrak, lokal yöneticilerine ve üyelerine sağlıklı günler diledi.

(Haber Merkezi)