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Lojistik sektörüne çevre eğitimi için Avrupa Birliği projesi desteği

Hitit Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “Log in Green” projesinin ikinci toplantısı Avusturya’nın Baden şehrinde yapıldı.

Lojistik sektörüne çevre eğitimi için Avrupa Birliği projesi desteği

Hitit Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “Log in Green” projesinin ikinci toplantısı Avusturya’nın Baden şehrinde yapıldı.

13 Eylül 2019 Cuma 22:46
Lojistik sektörüne çevre eğitimi için Avrupa Birliği projesi desteği

Hitit Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “Log in Green” projesinin ikinci toplantısı Avusturya’nın Baden şehrinde yapıldı.

2018 yılında başlayan ve 2020 yılında tamamlanacak olan ve Türkiye’den Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin de ortak olduğu projenin koordinatörlüğü Hitit Üniversitesi tarafından yürütülüyor. Projenin diğer ortak kuruluşları arasında, Türkiye’den Erbil Proje ve Planart yer alırken; İspanya’dan Salamanca Üniversitesi, Slovenya’dan Ljubljana Üniversitesi, İtalya’dan Training 2000 ve Avusturya’dan Cosgroup yer alıyor.

Projenin amacı ise ‘Yeşil Yönetim Sisteminin’ her şirket tarafından farklı yorumlanması çevreye duyarlılık konusunda farklı yorumların doğmasına neden olduğu belirtildi. Bu durum, belirsizliğin artmasına ve iş dünyasında rekabetin aşırı derecede zedelenmesine neden ifade edildi. Bu nedenle ISO 39001 ile uyumlu olmasının yanı sıra, AB ve ortak ülkelerdeki lojistik alanında bir “Yeşil Yönetim Sisteminin” nasıl uygulanacağını bilenlere acil ihtiyaç duyuluyor. Log in Green projesi böyle bir ihtiyaca cevap vermeyi amaçlanıyor. Projenin web sitesine https://logingreen.usal.es/ adresinden ulaşabiliyor. (İHA)

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