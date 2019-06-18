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Liseli kızları 'cinsel istismara' 18 yıl, 5 ay, 15 gün hapis

ÇORUM’da, lise öğrencisi iki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla TIR sürücüsü Güven Varlı'ya (42), tutuklu yargılandığı davada 18 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi. 

Liseli kızları 'cinsel istismara' 18 yıl, 5 ay, 15 gün hapis

ÇORUM’da, lise öğrencisi iki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla TIR sürücüsü Güven Varlı'ya (42), tutuklu yargılandığı davada 18 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi. 

18 Haziran 2019 Salı 15:49
Liseli kızları 'cinsel istismara' 18 yıl, 5 ay, 15 gün hapis

Olay, 6 Kasım 2017'de, Nakliyeciler Sitesi TIR ve Kamyon Garajı'nda meydana geldi. TIR şoförü Güven Varlı, iddiaya göre, yük almak için geldiği garaja aracını park ettikten sonra T.N.O. (17) isimli lise öğrencisi kızı takip ederek binanın girişinde bulunan merdivenin altındaki boşluğa doğru sürükleyip, cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. T.N.O.'nun elini ısırıp çığlık atınca saldırgan, kaçtı. Bir gün sonra aynı bölgede akşam saatlerinde kütüphaneden çıkıp yaya olarak eve giden A.N.K. (18) adlı lise öğrencisi kız da, iddiaya göre, çevreyolu kenarındaki Leblebiciler mevkiinden geçerken Güven Varlı'nın saldırısına uğradı. Saldırgan, eliyle A.N.K.'nin ağzını kapatıp, yol kenarındaki boş arsaya götürdü. A.N.K'yi yere yatıran saldırgan, burada cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Genç kızın çığlık atması sonucu Güven Varlı, bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Her iki olayla ilgili çalışma başlatan polisler, mağdur kızların ifadesinden yola çıkarak eşkâlini belirlediği Güven Varlı'yı yakaladı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Varlı, hakkında, 'Cinsel istismara teşebbüs', 'cinsel amaçla çocuğu cebir kullanmak suretiyle hürriyetinden yoksun kılma', 'cinsel amaçla cebir', ' tehdit'  ve 'silah kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'yaşamı tehlikeye sokan bir duruma neden olacak ve kemik kırığı oluşturacak şekilde silahla yaralama' suçlarından 45 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'BENİM BİR SUCUM YOK'

Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 'Psikolojik rahatsızlığım var'  diyerek kendini savunan ve Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nce 'akıl sağlığı yerindedir raporu verilen tutuklu sanık Güven Varlı, son kez karar duruşması için hakim karşısına çıktı. Sanık Güven Varlı, "Daha önceki savunmam geçerlidir. Hakim bey, ben yapmadım, suçsuzum. Beratimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Güven Varlı'ya “T.N.O. isimli kız öğrenci  için “sarkıntılık  düzeyinde kalan, cinsel istismar suçundan 4 yıl, “Hürriyeti kısıtlama şartları oluşmadığından  beraatine' karar verirken,  A.N.K. adlı liseli öğrenci için de “Cinsel saldırı' suçundan 13 yıl, 1 ay, 15 gün, “Yaralama' suçunda ise 1 yıl 4 ay olmak üzere toplamda ise 18 yıl, 5 ay, 15 gün hapis cezası verdi. 

(Yusuf ÇINAR)

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