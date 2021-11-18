Liseli gençlerden Yıldırım’a ziyaret
Güncel 18.11.2021, 19:38
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Adnan Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından yürütülen “ilçemi tanıyorum” projesi kapsamında Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ziyaret edilerek bilgi alındı.
Adnan Özejder Lisesi öğrencileri tarafından yapılan ziyarette Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım’dan, “Oğuzlar’ın tarihi, kültürü, yemekleri” hakkında bilgi alındı. Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Gençlerimizin ilçemizin tanıtımı için gösterdikleri çabadan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Tarihi, kültürü, doğal güzellikleri ile Oğuzlarımız şirin, köklü bir ilçe. Bu şirin ilçeyi tanımak için herkesi Oğuzlar’ımıza bekleriz” şeklinde açıklamalarda bulundu. (Haber Merkezi)
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