Liseli gencin uzattığı saçlar lösemili bir çocuğa peruk olacak

Demir, 9 yaşındaki kardeşi Hira'nın geçen yıl "Saçım saçın olsun" kampanyası kapsamında saçlarını kestirerek lösemi hastası çocuklar için peruk yapılmak üzere bağışlaması üzerine bu yılki kampanyaya katılmaya karar verdi.

Ailesinin de onayını aldıktan sonra eğitim gördüğü Çorum Spor Lisesi yöneticilerinden saçlarını bağışlamak üzere uzatmak için izin isteyen Demir, bir yıl boyunca saç tıraşı olmadan yaşamını sürdürdü.

Saçları, peruk yapmak için gerekli olan 30 santimetrelik uzunluğa ulaşan Demir, Lösemili Çocuklar Haftası'nda kent merkezindeki bir kuaför salonunda saçlarını kazıttı.

Hilmican Demir, beraberindeki babası Gazi Demir, kardeşi Hira ve saç kesimini yapan kuaför, daha sonra maske takarak Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla hastalığa dikkat çekti.

Hilmican Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzattığı saçlarını kestirerek amacına ulaşmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Demir, "Kesilen saçlarım, bir çocuğa peruk olarak mutluluk verecek. Sıfır numara tıraşımla da bu önemli haftada lösemili kardeşlerimizin yanında olduğum göstereceğim." dedi.

Erkek kuaförü baba Gazi Demir de kızı Hira'nın saçlarını bağışlamasının sosyal medyada ve çevrelerinde takdir topladığını aktardı.

Oğlunun da benzer şekilde fedakarlık yapmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Demir, toplumsal konularda hassas davranabilen çocuklar yetiştirmenin gururunu yaşadığını kaydetti.

"Bir çocuğumuzun yüzünü güldürmüş oluyoruz"

Hilmican Demir'i tıraş eden kuaför Hamdi Kupen ise kesilen saçların peruk yapılarak çeşitli nedenlerle saçı olmayan çocuklara hediye edildiğini anlatarak, "LÖSEV'in bu şekilde bağış kabul etmediğini öğrenince Samsun'daki bir meslektaşımıza ulaştık. Bu meslektaşımız, Türkiye'nin her yerinden Hilmican'da olduğu gibi saçları toplayıp peruk yapıyor ve ihtiyacı olan çocuğa hediye ediyor. Hilmican'ın saçları da bir çocuğun mutluluğuna vesile olacak. Bu sayede hem lösemili çocuklara dikkat çekmiş hem de bir çocuğumuzun yüzünü güldürmüş oluyoruz." diye konuştu.