Liselerarası Müzik Yarışması’na Çorumlu gençlerin ilgisi büyük

Yarışmanın internet oylaması ve jüri değerlendirmesi ise 25 Ocak’ta başlayacak ve finale kalması için desteklenecek okullara 26 Şubat’a kadar oy verilebilecek. Finale kalan 120 okul,1 Mart 2021’de açıklanacak. Yarışmayla ilgili şartlara ve güncel bilgilere BANABAK mobil uygulamasından erişilebilecek.

Liselerarası Müzik Yarışması, Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde, End Productions tarafından gerçekleştiriliyor ve “Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu’’ ödülüne sahip bulunuyor. Yarışmada derece alanlara 10 b in liradan başlayan para ödülleri verilecek.

(Haber Merkezi)