Liselerarası Müzik Yarışması bu yıl “on-line” düzenleniyor

İpana 23. Türkiye On-line Liselerarası Müzik Yarışması’’ için başvurular 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak.

Ön elemeleri 22 yıldır farklı kentlerde gerçekleştirilen yarışma için son başvuru tarihi de 22 Ocak 2021 olarak açıklandı.

Çorumlu liselilerin farklı kategorilerde dereceye girerek büyük ödülleri kazanma fırsatının bir tık uzakta olacağı yarışma için başvuru şartları da belli oldu. Yarışmada, jüri değerlendirmesi ve internet üstünden yapılacak halka açık oylamayla finalist okullar belli olacak.

Finale kalan okullar 1 Mart’ta açıklanacak.

16 Kasım 2020 – 22 Ocak 2021 tarihleri arasında başvuruların yapılacağı yarışmada internet oylaması ve jüri değerlendirmesi ise; 25 Ocak’ta başlayacak. Finale kalması için desteklenecek okullar 26 Şubat 2021 tarihine kadar oylanacak. Finale kalan okullar ise 1 Mart 2021’de açıklanacak.

İcra dalında birinci olan okula İpana tarafından tam teçhizatlı müzik stüdyosu kurulacak, tüm dallarda dereceye giren okullara ve öğrencilere ise sürpriz hediyeler verilecek. (Haber Merkezi)