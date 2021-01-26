Liselerarası Müzik Yarışması başvuru süresi 12 Mart’a uzadı

Bu yıl online olarak internet üzerinden düzenlenecek ‘’İpana 23. Türkiye On-line Liselerarası Müzik Yarışması’’na liseliler, 12 Mart’a kadar başvurabilecek.

Yarışmanın başvuru adresi ve şartlarına BANABAK mobil uygulamasından ulaşılıyor.

Yarışmada internet oylaması ve jüri değerlendirmesi ise; 15 Mart’ta başlayacak. Finale kalması için desteklenecek okulların 16 Nisan’a kadar oylanacağı yarışmada finale kalan okullar 19 Nisan’da açıklanacak ve finalde 120 okul yarışacak.

Çorumlu liselilerin, pek çok kategoride para ödüllerinin verileceği yarışmaya katılma fırsatını kaçırmamaları tavsiye edildi. (Haber Merkezi)

