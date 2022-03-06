Liseler Müzik Yarışması bu yıl da on-line yapılıyor

Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde, End Productions tarafından gerçekleştirilen, “Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu Ödülü”ne sahip yarışmanın 24’üncüsü yapılıyor.

Türkiye’nin en uzun soluklu müzik yarışması, liseli gençlerin profesyonel müzik hayatına adım atma hayallerini gerçeğe dönüştürecek. (Haber Merkezi)

