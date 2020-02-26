Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
115171
ALTIN
325.018
DOLAR
6.1578
STERLİN
7.9527
EURO
6.6877

Liseler arası münazara yapıldı

Buhara Kültür Merkezi'nde toplam 22 okulun katılımı ile liseler arası münazara yarışmasın finali yapıldı. Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr.Üyesi Erol Kuyma, Antropoloji Bölümü Öğr.Üyesi Doç.Dr. Mustafa Tolga Çırak, Biyoloji Bölümü Öğr.Üyesi Doç.Dr. Faruk Maraşlıoğlu, Türkçe Öğretmeni Özlem Eker ve Şükriye Gökgöz'ün jüri üyeliğini yaptığı oturumlar sonucunda yarışma birincisi Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi oldu. Yarışmada Mehmetçik Anadolu Lisesi ikinci, Özel Ada Anadolu Lisesi de üçüncü oldu.

Liseler arası münazara yapıldı

Buhara Kültür Merkezi'nde toplam 22 okulun katılımı ile liseler arası münazara yarışmasın finali yapıldı. Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr.Üyesi Erol Kuyma, Antropoloji Bölümü Öğr.Üyesi Doç.Dr. Mustafa Tolga Çırak, Biyoloji Bölümü Öğr.Üyesi Doç.Dr. Faruk Maraşlıoğlu, Türkçe Öğretmeni Özlem Eker ve Şükriye Gökgöz'ün jüri üyeliğini yaptığı oturumlar sonucunda yarışma birincisi Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi oldu. Yarışmada Mehmetçik Anadolu Lisesi ikinci, Özel Ada Anadolu Lisesi de üçüncü oldu.

26 Şubat 2020 Çarşamba 19:30
Liseler arası münazara yapıldı

Yarışma sonucunda dereceye giren okulların ödüllerini Vali Yardımcısı Tamer Orhan ile Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı dağıttı.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Çerkes Fed, 'Çerkes Soykırımının tanınması' talebiyle TBBM'ye başvurdu
Çerkes Fed, 'Çerkes Soykırımının tanınması' talebiyle TBBM'ye başvurdu
Hitit Üniversitesi'nde çevreci gençler yetişiyor
Hitit Üniversitesi'nde çevreci gençler yetişiyor
Çorum'a 28 doktor atandı
Çorum'a 28 doktor atandı
Refah gençliğinden müftü yardımcılarına ziyaret
Refah gençliğinden müftü yardımcılarına ziyaret
3.508 çift evlendi, 881 çift boşandı
3.508 çift evlendi, 881 çift boşandı
“ÇORUM HABER’in büyük görev ve sorumluluk bilinci”
“ÇORUM HABER’in büyük görev ve sorumluluk bilinci”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim