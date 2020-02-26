Liseler arası münazara yapıldı

Buhara Kültür Merkezi'nde toplam 22 okulun katılımı ile liseler arası münazara yarışmasın finali yapıldı. Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr.Üyesi Erol Kuyma, Antropoloji Bölümü Öğr.Üyesi Doç.Dr. Mustafa Tolga Çırak, Biyoloji Bölümü Öğr.Üyesi Doç.Dr. Faruk Maraşlıoğlu, Türkçe Öğretmeni Özlem Eker ve Şükriye Gökgöz'ün jüri üyeliğini yaptığı oturumlar sonucunda yarışma birincisi Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi oldu. Yarışmada Mehmetçik Anadolu Lisesi ikinci, Özel Ada Anadolu Lisesi de üçüncü oldu.