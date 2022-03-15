“Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri” bölge sergisi açıldı

“Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri” yarışması bölge serisi açıldı. Samsun, Amasya, Giresun, Kastamonu, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat illerini kapsayan yarışmada Samsun bölgesinden başvuru yapılan 1402 proje arasından 100 proje bölge sergisine davet edildi. Serginin açılışına katılan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit projeleri inceleyerek öğrencileri ve danışman öğretmenleri tebrik etti. Final yolunda başarılar diledi.

Bölge sergisi 14-17 Mart 2022 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Yalçın Taşmektepligil Spor Salonu'nda yüz yüze olarak devam edecek. Bölge sergisine katılan projeler arasından her alan için ilk üç proje ve 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finali'ne katılacak projeler bölge kurulu tarafından belirlenecek. Bölge sergisinin sonunda 17 Mart 2022 Perşembe günü saat 10.00'da Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde ödül töreni gerçekleştirilecek. (İHA)