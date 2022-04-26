Lise mezunu 3 bin 250 bekçi alınacak
Polis Akademisi sosyal medya hesabı üzerinden 3 bin 250 bekçi istihdam edileceğini açıkladı.
Güncel 26.04.2022, 18:43
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Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “81 ilimizde istihdam edilmek üzere 3.250 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacaktır” ifadelerine yer verildi.
Polis Akademisi Başkanlığı'nın duyurusu şu şekilde; “2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SİNAVI DUYURUSU: 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur”
(Haber Merkezi)
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