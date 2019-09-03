Lisansüstü programlarının adayları belli oldu

Hitit Üniversitesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi için Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri’nin Lisansüstü Programlarına başvurular başladı. Başvurular Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 5. ve 16. maddelerinde belirtilen ilke ve esaslar çerçevesinde değerlendirilerek bilimsel değerlendirme ve mülakat sınavına girmeye hak kazanan lisansüstü öğrenci adayları belli oldu.

26-27 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılan bilimsel değerlendirme ve mülakat sınavları sonrası öğrenci adaylarının genel başarı notları hesaplanmış olup programlara kesin kayıt hakkı kazanan öğrenci adayları belirlendi.

Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 03-06 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacakken; kayıt hakkı kazanan adayların listesi, kayıt yeri, kayıtta istenen belgeler ve detaylı bilgiler enstitülerin web sayfasında ilan edildiği bilgisine ulaşıldı. (Haber Merkezi)