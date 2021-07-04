Lisanslı depoya ilk buğday teslimi yapıldı

Merkeze bağlı Saray köyünde çiftçilik yapan Faruk Saraç, 2021 yılı hasat sezonunun ilk buğdayını TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ. (LİDAŞ) Çorum Şubesine teslim etti.

Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, tarım kenti olan Çorum’da özel bir güne şahitlik ettiklerini belirterek, lisanslı depoya ilk ürün tesliminin yapıldığını açıkladı.

Bölgedeki tarımsal faaliyetler ve ekonomiye büyük katkısı olacak lisanslı depoculuk sayesinde çiftçi, tüccar ve sanayici arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğinin altını çizen Başkan Özkubat, tarımsal ticareti güçlendirecek, üreticinin emeği ürünlerini daha iyi fiyata pazarlamasına imkan sağlayacak olan lisanslı projesi hayata geçmesiyle birlikte esnaf, sanayici ve tüccarlara en iyi hizmeti en hızlı ve kaliteli şekilde vereceklerini vurguladı. Özkubat, lisanslı depoculuğun hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesinde etkili olacağını söyledi.

Hasat sezonunun bereketli geçmesi temennisinde bulunan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, lisanslı depoya ilk ürünü teslim üretici Faruk Saraç’a, hasat sezonunun hayırlı bereketli olması temennisinde bulunarak plaket takdim etti. Programda Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Şahan, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Sayın ve Hüseyin Bal da hazır bulundu.