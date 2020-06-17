Lisanslı depo ürünlerine destek başvurusu başladı

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, “2019 yılı uygulaması Lisanslı Depolarda İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Desteği 1 Kasım-30 Nisan dönemi uygulaması; 23/12/2019 tarihli ve 1843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karara dayanılarak hazırlanan “Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ No: 2020/5)" 8’inci maddesi gereğince depolama destek başvurularının 30 Haziran 2020 gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

Başvuruda bulunmak isteyen üreticilerin ilgili döneme ilişkin ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza eden üretici/üretici örgütleri tarafından, lisanslı depo işletmesince üretici/üretici örgütü adına düzenlenmiş; üzerinde isim/unvan, TC/Vergi No, fatura düzenlenme tarihi, fatura tutarı, ürün adı, ürün miktarı, ürünün depoya giriş tarihi ve ürünün depoda kaldığı gün sayısı bilgilerinin yer aldığı depo kira ücreti faturası, ELÜS İhraç Formu ve üretici/üretici örgütü adına yetkili sınıflandırıcı tarafından düzenlenmiş ve üzerinde tarih, seri/sıra no, ürün adı, miktarı, analiz sayısı, birim fiyatı, analiz ücreti tutarı bilgilerinin yer aldığı analiz ücreti faturası veya aynı bilgilerin yer aldığı kasa alındı makbuzunun aslı ile birlikte yapacağını söyleyen Orhan Sarı, başvurunun İl Müdürlüğü’ne olacağını da bildirdi.

(Haber Merkezi)