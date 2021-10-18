“Lisanslı depo, çiftçimize çok büyük faydalar sağladı”

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, süne zararlısı yüzünden her yıl büyük kayıplar yaşandığını, yoğun bir biyolojik mücadele ile bu konudaki kayıpları en aza indirdiklerini söyledi.

Dünya Gazetesi’nin Çorum ekinde, TOBB’un desteğiyle Çorum’a 31.500 tonluk bir lisanslı depo kurduklarını hatırlatan Özkubat, “Özellikle un sektöründe yoğunluk var, 31 bin ton kapasiteli ek bir lisanslı depo daha istiyoruz” dedi.

