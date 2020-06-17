“Lisans tamamlamanın önündeki engel kalktı”

Sağlık-Sen'in Lisans Tamamlama konusunda verdiği mücadeleden netice aldıklarını ifade eden Saatcı,"Sağlık-Sen’in yoğun mücadelesi neticesinde tüm üniversitelerde sağlık üst öğrenimi sayılacağı yeni bölümler açılarak kontenjanlar arttırıldı. Sağlıkta lisans tamamlama programına 6569 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 19 Kasım 2014 sonrası ön lisans mezunu olan sağlık çalışanları başvuramıyordu. Yeni bölümlerin açılması ve kontenjanların arttırılmasıyla artık 2014 sonrası mezun olan sağlık çalışanları da DGS aracığıyla sağlık lisansiyerleri olabilecek. Sağlık çalışanlarına lisans tamamlama hakkı, 2014 yılında Sağlık-Sen’in programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözü verilmiş ve daha sonra yasalaşarak kazanıma dönüşmüştü. Lisans tamamlamanın yasalaştığı 19 Kasım 2014 tarihi sonrası ön lisans mezunu olan sağlık çalışanlarının mağduriyeti DGS aracılığıyla yeni bölümlerin ve kontenjanların açılmasıyla aşılmış oldu. 2019 yılında 5 bin 650 olan sağlık yönetimi ve sosyal hizmet lisans programı kontenjanı bu yıl 14 bin 150’ye yükseltildi" dedi.

DGS aracılığıyla sağlık lisansiyerliğine kalıcı düzenleme getirildiğini belirten Saatcı, 2014 sonrası mezun olan ön lisans mezunlarının, lisans tamamlama hakkı elde etmesi için mücadelenin yıllardır sürdüğünü konunun önündeki engellerin kaldırılması için Sağlık-Sen olarak çalışmaları sürdürdüklerini anlattı. Dikey Geçiş Sınavı ile lisans tamamlama arasındaki farkları ortaya çıkardıklarını belirten Saatcı, “Lisans tamamlama da sağlık yönetimi bölümüne 39 tane ön lisans bölümü başvuru yaparken DGS’de sadece 14 bölümün olduğunu ve kontenjan sayılarının kısıtlı olduğunu gördük. ÖSYM’den bilgiler alarak açık öğretim fakültelerine 86 bin tane kontenjan verildiğini ve bunun sadece 56 bin 995’i dolmuş, 29 bin 5 kontenjanın da boş kaldığını tespit ettik. Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) bu boş kalan kadrolara 2014 sonrası ön lisans mezunlarının yerleşmesi için yazı yazarak görüşmeler gerçekleştirdik. İstanbul, Erzurum Atatürk ve Eskişehir Anadolu Üniversiteleriyle görüşerek konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Mücadelemiz bugün itibariyle sonuç verdi ve 2014 sonrası ön lisans mezunlarını da kapsayacak şekilde, DGS aracılığıyla sağlık lisansiyerliği için kalıcı düzenleme gerçekleşti. Kontenjanlar artırıldı, AÖF'lere sağlık üst öğrenimi sayılan yeni bölümler eklendi. Sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun" şeklinde ifadede bulundu.

Kontenjanlar hakkında da açıklamalarda bulunan Saatcı, "Sağlık yönetimi ve sosyal hizmet lisans programı DGS 2020 tercih kontenjaları şöyle: "Anadolu Üniversitesi: Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi Lisans Programına 4000 kişi, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programına 150 kişi, Atatürk Üniversitesi: Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi Lisans Programına 3000 kişi, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programına 1000 kişi, İstanbul Üniversitesi: Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi Lisans Programına 3000 kişi, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programına 3000 kişi 2020 DGS başvurularında sağlık yönetimi lisans bölümüne açıköğretim olarak 10 bin kişilik kontenjan açılmış, sosyal hizmet lisans bölümüne açıköğretim olarak 4150 kişilik kontenjan açılmıştır" dedi. (Haber Merkezi)