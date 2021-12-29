Linyit üretimi yüzde 22 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre, linyit üretimi Ekim ayında 6 milyon 905 bin 582 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 arttı.

Taşkömürü üretimi Ekim ayında 108 bin 33 ton olarak gerçekleşti. Taşkömürü satılabilir üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 11,8, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,7 azaldı. Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise Ekim ayında 406 bin 436 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 0,03 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 arttı.

Taşkömürü ithalatı Ekim ayında 1 milyon 624 bin 812 ton olarak gerçekleşti. Taşkömürü ithalatı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 51,5, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 52,6 azaldı. Taşkömürü koku ithalatı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,9 azaldı.

Ekim ayında üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti. Üretimin teslimatları karşılama oranı Ekim ayında yüzde 97,5 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 82,8 iken taşkömüründe yüzde 4,6 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Ekim ayında taşkömürü teslimatının yüzde 37,7'si termik santrallere, yüzde 20,3'ü kok tesislerine, yüzde 13,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 78,4'ü termik santrallere ve yüzde 9,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 94,6 ile demir-çelik sanayine yapıldı.