Linyit üretimi yüzde 15,7 arttı   

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2022 yılı Şubat ayı Katı Yakıtlar İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, linyit üretimi Şubat ayında 6 milyon 220 bin 202 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 6,6 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 arttı.

Taşkömürü satılabilir üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 9,5, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 28,5 arttı. Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise Şubat ayında 354 bin 402 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 7,5 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı. Taşkömürü koku ithalatı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 30,5 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 271,3 arttı.

Üretimin teslimatları karşılama oranı Şubat ayında yüzde 95,2 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 78,1, taşkömüründe yüzde 3,8 olarak hesaplandı.

(Haber Merkezi)

