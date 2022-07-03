Linyit üretimi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Nisan ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre, linyit üretimi Nisan ayında 6 milyon 609 bin 587 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 10,2 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 arttı.

Taşkömürü satılabilir üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,5 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 arttı. Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise Nisan ayında 390 bin 886 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 0,8 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 arttı.

Taşkömürü ithalatı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 24,1 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 azaldı. Taşkömürü koku ithalatı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 35,0 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 13,8 azaldı. Nisan ayında üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti. Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı.

(Uğur GÖRKEM)

