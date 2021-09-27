Linyit üretimi arttı 

Öte yandan taşkömürü üretimi ise Temmuz ayında bir önceki aya göre %22,9, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %28,3 azaldı.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi Temmuz ayında 393 bin 233 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre %5,6, bir önceki yılın aynı ayına göre %3,7 arttı.

Taşkömürü ithalatı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,8, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %36,4 azaldı.

Taşkömürü koku ithalatı Temmuz ayında bir önceki aya göre %71,2, bir önceki yılın aynı ayına göre %211,1 arttı.

Üretimin teslimatları karşılama oranı(2) Temmuz ayında %94,4 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda %82,8 iken taşkömüründe %2,5 olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Temmuz ayında taşkömürü teslimatının %54,5'i termik santrallere, %18,5'i kok tesislerine, %15,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının %85,5'i termik santrallere ve %8,3'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat %96,7 ile demir-çelik sanayine yapıldı. (Haber Merkezi)

