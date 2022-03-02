Linyit üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Aralık ayı Katı Yakıtlar İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, linyit üretimi Aralık ayında 6 milyon 288 bin 817 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 arttı.

Taşkömürü satılabilir üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 4 bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 16,1 arttı. Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise Aralık ayında 409 bin 244 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 3 bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,8 arttı.

Taşkömürü ithalatı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 10,4 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı. Taşkömürü koku ithalatı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 5,1, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 35,1arttı. Üretimin teslimatları karşılama oranı Aralık ayında yüzde 90,2 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 84,9 iken taşkömüründe yüzde 3,4 olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Aralık ayında taşkömürü teslimatının yüzde 59,8'i termik santrallere, yüzde 14,8'i kok tesislerine, yüzde 11,3'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 79,9'u termik santrallere ve yüzde 12,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 95,3 ile demir-çelik sanayine yapıldı.

(Haber Merkezi)

