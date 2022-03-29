Linyit üretimi % 21,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2022 yılı Ocak ayı Katı Yakıtlar İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, linyit üretimi Ocak ayında 6 milyon 661 bin 693 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,8, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 21,3 arttı.

Taşkömürü satılabilir üretimi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 17,5 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 arttı. Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise Ocak ayında 383 bin 129 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 6,4, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,4 azaldı. Taşkömürü ithalatı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 azaldı. Taşkömürü koku ithalatı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 37,6, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 156,2 arttı.

Üretimin teslimatları karşılama oranı Ocak ayında yüzde 100 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 76,7, taşkömüründe yüzde 3,0 olarak hesaplandı.

(Haber Merkezi)

