Line’ın ilk kurumsal mağazası Çorum’da

Line ev tekstili mağazası Bahabey Caddesi No: 27/ E2ye açıldı. Has Toptan İç Giyim’in sahibi Hasan Büğrü’nün açtığı ilk kurumsal mağaza olan Line, Türkiye’nin bir çok yerinde de yakın zamanda faaliyet gösterecek. Kurdele kesimi öncesi açılışa katılan esnaflarla dua okunurken, konuklara ikramlarda bulunuldu.

Line markasının tescilli bir marka olduğunu ve mağazada çorap, çamaşır, pijama, havlu, nevresim, rahat ev giysilerinin ve ev tekstilinin bütün ürünlerini sattıklarını belirten Büğrü, mağazanın sabah 9.00’dan akşam 22.00’ye kadar açık olduğunu belirtti. Açılışa özel indirimleriyle Line, tüm çorum halkını mağazaya bekliyor. (Esra ESEN)