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Limona ihracat ayarı

Ticaret Bakanlığı’nın tebliği ile limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ön iznine bağlandı.

Limona ihracat ayarı

Ticaret Bakanlığı’nın tebliği ile limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ön iznine bağlandı.

12 Nisan 2020 Pazar 19:52
Limona ihracat ayarı

AA muhabirinin bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Türkiye'de limonda yeni ürün hasadı 15 Ağustos'tan sonra başlıyor.

Son dönemde limonda tüketim artarken, depolardaki ürünün ağustosa kadar yurt içi talebi karşılamaya yeterli olmayacağı öngörüldü. İhracatın da etkisiyle limonun market ve pazar fiyatı 12 liraya tırmanırken, bu nedenle söz konusu ürüne yönelik ihracatın ön izne bağlanması uygun görüldü. Limonun kilogram fiyatının mevsim normalleri olan 5-6 lira civarında seyretmesi gerekiyordu.

Alınan önlemle, mevcut limon miktarının Ağustos ayına kadar yurt içi tüketime yetmesi ve fiyatının dengelenmesi öngörülüyor. Bakanlık yetkilileri, Ağustos ayında yeni limon hasadının başlayacak olması nedeniyle ihracatta ön izin kararının da o ayın sonuna kadar uygulanacağını bildirdi.

(AA)

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