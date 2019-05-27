Lila Sanat Akademi 13. yılını kutladı

Beğeniyle izlenen program Lila Akademi Sanat Sorumlusu Zuhal Kizir’in yaptığı açış konuşmasıyla başladı. Kizir, bir yıl boyunca aileler ve çocuklarla birlikte çalıştıklarını ve ailelerin de özverileri ile bu günlere gelindiğini ifade ederek tüm velilere teşekkür etti.

Lila Sanat Akademi Müdürü Didem Hamoğlu ise yaptığı konuşmada, Çorum’un tek sanat merkezi olma özelliğini taşıyan Lila Akademi Sanat Merkezi olarak 13. yıllarını kutladıklarını, bu süre içerisinde çocukların eğitimine ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve onlara sanat yönünden tüm branşlarda kaliteli bir eğitim vermekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından piyano öğrencileri tarafından hazırlanan gösteri gerçekleştirildi. Müzik öğretmeni Sevilay Kılıç eşliğinde piyano çalan miniklerin ardından modern dans grubu Palyaço Dansı ile sahne aldı. Klasik bale ile miniklerin büyük alkış aldığı gösterinin ardından piyano öğrencileri tarafından bir dinleti yapıldı. Jimnastik gösterisi ve yine piyano dinletisinin yapıldığı gecede Yaren Özdemir isimli öğrenci tarafından solo dans gösterisi yapıldı. Türk adımlarının baleye uygulandığı Köçekçenin beğeniyle izlendiği gece öğrencilerin piyano dinletileri ve dans gösterileri ile devam etti.

(Erkan BAYATLI)