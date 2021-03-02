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Lila, market olarak da hizmet veriyor
Çorum’un ünlü restoran-pastane markası Lila, şimdi, pasta, börek, baklava ürünlerine ek olarak, şarküteri niteliğindeki Lila Plus Gastro Market ile farklı bir hizmete daha imza atıyor. Merkezi Bahçelievler’de bulunan Lila’nın bu yeni işyeri, Dr. İlhan Gürel Caddesi’nde açıldı.
Güncel 02.03.2021, 23:13
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Yeni işletmeleri hakkında bilgi veren Volkan Hamoğlu, 17 yıldır ulaştıkları yüksek standart ve deneyimle, şarküteri ürünleri, zeytinyağlı mezeler, organik ve katkısız kahvaltılık ürünler, bebek beslenme ürünleri ve Hışıroğlu Kuruyemiş’in taze, kaliteli kuruyemişleri ile hizmetlerini çeşitlendirdiklerini söyledi.
İşyerinin modern bir mimari ile dizayn edildiğini, uzun süren gastro-fizyon mutfak araştırmaları sonucu gurme şarküterisinin oluşturulduğunu anlatan Volkan Hamoğlu, gluten alerjisi, çölyak hastalığı, diyabet, bebek anne beslenme ürünleri, atalık tohumlardan oluşan bakliyat ürünleri, farklı tatlar için baharat ve tuz arayışı içinde olanları da unutmadıklarını ifade etti.
(Haber Merkezi)
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