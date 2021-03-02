Lila, market olarak da hizmet veriyor

Yeni işletmeleri hakkında bilgi veren Volkan Hamoğlu, 17 yıldır ulaştıkları yüksek standart ve deneyimle, şarküteri ürünleri, zeytinyağlı mezeler, organik ve katkısız kahvaltılık ürünler, bebek beslenme ürünleri ve Hışıroğlu Kuruyemiş’in taze, kaliteli kuruyemişleri ile hizmetlerini çeşitlendirdiklerini söyledi.

İşyerinin modern bir mimari ile dizayn edildiğini, uzun süren gastro-fizyon mutfak araştırmaları sonucu gurme şarküterisinin oluşturulduğunu anlatan Volkan Hamoğlu, gluten alerjisi, çölyak hastalığı, diyabet, bebek anne beslenme ürünleri, atalık tohumlardan oluşan bakliyat ürünleri, farklı tatlar için baharat ve tuz arayışı içinde olanları da unutmadıklarını ifade etti.

(Haber Merkezi)