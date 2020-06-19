“LGS’ye 9 bin 543 öğrenci katılacak”

Milli Eğitim Müdürü Sarı LGS’de birinci oturumun 09.30’da başlayacağını, ikinci oturuun ise 11.30’da gerçekleşeceğini bildirdi. Merkezi sınavda birinci oturumun sözel alanda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil; ikinci oturumun ise sayısal alanda Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden olacağını belirten Yakup Sarı, “Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır” dedi.

İlimizde 140 ortaokul, 663 salonda yapılacak LGS’ye 9 bin 543 öğrencinin gireceğini, sınavda 2 bin 96 öğretmen ile 524 personelin görev yapacağını da dile getiren Sarı, “LGS öncesi Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında; Siperlikli koruyucu maskeden el dezenfektanına, eldivenden 36.000 cerrahi maskeye, sıvı el sabunundan yüzey dezenfektanına kadar gerekli hijyen malzemeleri Çorum'da sınav yapılacak tüm okullarımıza gönderilmiş bulunmaktadır. Sınavda öğrencilere her oturum için 2 adet maske verilecek. Sınavda görevli olan tüm öğretmenlerimiz temizlik konusunda hassas davranacak olup, gerekli tedbirleri harfiyen uygulayacaklardır” şeklinde konuştu.

LGS için tüm tedbirlerin alındığını, okulların temizliğinin tek tek denetlendiğini belirten Sarı, “LGS eğitim hayatında öğrenciler için önemli dönüm noktalarından biridir. Temizlik noktasında öğrenci ve velilerimiz müsterih olsun. Geleceğimizi emanet edeceğimiz değerli öğrencilerimizin, büyük bir azim ve çabayla hazırlandıkları bu sınavı başarı ile geçeceklerine yürekten inanıyorum. Sınava girecek adaylara en başta sükûnet ve zihin açıklığı diliyorum. Hepimizin arzusu öğrencilerin eğitimlerine meslek seçimlerinde kendilerine kolaylık sunacak bir okulda devam etmeleridir ve ileride sevdikleri bir meslek sahibi olmalarıdır. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sınav günü tüm vatandaşların duyarlı olmasını, gereksiz yere korna çalınması gibi sükûneti bozacak gürültüler yapmamalarını temenni ediyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.

(Haber Merkezi)