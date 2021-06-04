LGS’ye 6 bin 600 öğrenci katılacak

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, LGS öncesinde ilçelerle ve sınavın yapılacağı okulların müdürleri ile ayrı ayrı çevrimiçi toplantılar düzenledi.

LGS öncesi son hazırlıkların görüşüldüğü ilk değerlendirme toplantısına İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Sınav Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürleri iştirak etti.

Sınavın yapılacağı solanların yeterliliği, okulların dezenfekte çalışmaları, öğrencilere maske dağıtımı, sosyal mesafe kuralları, taşımalı öğrencilerin okullarına ulaşımı, sınavda görev alacakların dikkat etmesi gereken kurallar gibi birçok maddenin ele alındığı toplantıda, Milli Eğitim Müdürü Kodek, pazar günü yapılacak sınavın ilimizde sorunsuz bir şekilde tamamlanması, öğrencilerin en iyi koşullarda sınava girebilmeleri için ve sınav gününe kadar olan süreçte yapılacak tüm hazırlıkların hassasiyetle takip edileceğini belirtti.

Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek daha sonra ise sınavın yapılacağı okulların müdürleri ve sınav sürecini yürütecek komisyon üyeleriyle telekonferans yöntemiyle bir toplantı yaptı.

Çorum merkezde 50 okul olmak üzere il genelinde toplam 139 okul, 459 salonda, 6 bin 600 öğrencinin sınava gireceğini, merkezde 1 okulun pandemi okulu olarak belirlendiğini, pozitif vakalar ile risk grubunda bulunan temaslı öğrencilerin tüm tedbirler alınarak sınava gireceklerini ifade eden Kodek, sınavın Milli Eğitim Bakanlığı talimatları doğrultusunda Covid-19 salgın sürecinin hassasiyetlerinin gözetilerek yapılacağını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kodek, sınavın uygulanması sürecinde yapılacak tüm iş ve işlemlere değinerek hiçbir öğrencinin mağdur olmadan, sağlıklı bir sınav uygulaması yapılabilmesi için tüm eğitim yöneticileri ve salonlarda görev alacak öğretmenlerden maksimum düzeyde hassasiyet göstermelerini isteyerek, öğrencilere ve sınavda görev alacak tüm personele başarı dileklerini de iletti.

(Haber Merkezi)

