“LGS’deki matematik sorularını MEB yöneticileri çözsün”

Bozkurt, pandeminin yarattığı olumsuz koşullara uygun hareket edemeyen ve eğitimi bu dönem boyunca ancak ağır aksak sürdürebilen Milli Eğitim Bakanlığı’nın Pazar günü 1 milyonu aşkın öğrencinin girdiği LGS'nin zorluğu ile yine tepkilerin odağı olmayı başardığını bildirdi.

Bozkurt, “Böylesi kötü, beceriksizlikle yönetilen bir eğitim döneminin sonunda sınava giren 1 milyonu aşkın öğrencimiz, son yılların en zor sınavlarından biriyle karşı karşıya gelme şoku yaşamıştır” dedi.

Eğitim-İş olarak LGS sorularını incelemeye aldıklarını ve müfredat dışında soruların çıktığını kaydeden Bozkurt, sorularda kolay-zor dengesi ve süre kısıtı gözetilmediğini, soruların bazı özel okulların test kitaplarındaki sorularla bire bir uyuştuğu gibi iddiaların tümünü masaya yatırdıklarını dile getirdi.

Yıllardır dikkat çektikleri eğitimdeki eşitsizliğin pandeminin damga vurduğu bu eğitim döneminde daha da arttığını belirten Bozkurt, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Böylesi kötü, beceriksizlikle yönetilen bir eğitim döneminin sonunda sınava giren 1 milyonu aşkın öğrencimiz, son yılların en zor sınavlarından biriyle karşı karşıya gelme şoku yaşamıştır.

Özellikle matematik sorularının, sanki çocuklar eğitim dönemi boyunca sorunsuz ders işleyebilmişçesine ve süre hesabı yapılmadan hazırlandığı görülmektedir. Öyle ki soru başına yaklaşık 2 dakika düşen sınavda 10'dan fazla işlem gerektiren ya da uzun uzun grafik okumaya mecbur bırakan çok sayıda soru mevcuttur. Sorular adeta liselere değil üniversitelere yerleştirmek için hazırlanmış kıvamdadır.

Ayrıca altını çizmek isteriz ki gerçeklere aykırı bir şekilde hazırlanan bu sınavla, Bakanlığın çözmediği sorunlara kendi çarelerini yaratmaya çalışarak fedakârca öğrencilerini hazırlayan eğitimcilere ve çocukları iyi okullarda okuyabilsin diye çabalayan velilere de haksızlık yapılmıştır.

Sendikamız başta olmak üzere eğitim camiasından yükselen "Sınavda çıkacak konular daraltılmalı, örgün eğitim yapılabilmiş gibi davranılmamalıdır" uyarısına kulak tıkayan MEB, abartı derecedeki bu zor sorularla eğitimde zincirleme bir reaksiyona kapı aralamıştır.” (Haber Merkezi)

