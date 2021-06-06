LGS’de temaslı öğrenciler, ayrı okulda sınava alındı

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan öğrenci ve veliler, sabah saatlerinde sınav salonlarının bulunduğu okullara geldi.

Çorum’da, koronavirüs testi pozitif olan veya temaslı olan 6 öğrenci, Ulukavak Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde sınava girdi. Sınav binası ve bahçesine öğrenci ve görevliler girerken, veliler ise alınmadı. Sınav sonrası öğrenciler, görevliler tarafından aynı anda okuldan çıkarılmadı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen araçlara bindirilen 6 öğrenci, sınava girdikleri okullardan alınarak evlerine götürüldü.

(Yusuf ÇINAR)

