LGS'ye giren öğrenciler kuyruk oluşturdu
ÇORUM'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrenciler okul önlerinde kuyruklar oluşturdu. Öğrenciler, sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarıldı.
Güncel 20.06.2020, 11:17
86
Çorum'da, LGS heyecanı yaşayan öğrenciler, sabah saatlerinde okul önlerinde toplandı. Okul girişlerinde uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler, sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarıldı. Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulunda sınava giren öğrenciler, 100 metre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafenin ihlal edilmemesi için bekleyen öğrenciler arasına dubalar yerleştirildi. Girişte dezenfektan kullanmaları istenen öğrencilere yeni maskeler de dağıtıldı.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 20 Haziran 2020
|İmsak
|03:04
|Güneş
|05:03
|Öğle
|12:47
|İkindi
|16:46
|Akşam
|20:21
|Yatsı
|22:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|28
|59
|2. Trabzonspor
|27
|56
|3. Sivasspor
|27
|52
|4. Galatasaray
|27
|50
|5. Beşiktaş
|27
|44
|6. Alanyaspor
|27
|43
|7. Fenerbahçe
|27
|43
|8. Göztepe
|27
|37
|9. Gaziantep FK
|27
|33
|10. Antalyaspor
|27
|33
|11. Denizlispor
|27
|31
|12. Gençlerbirliği
|27
|31
|13. Kasımpaşa
|27
|29
|14. Çaykur Rizespor
|27
|28
|15. Konyaspor
|27
|26
|16. Malatyaspor
|27
|25
|17. Ankaragücü
|28
|24
|18. Kayserispor
|27
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|29
|54
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Giresunspor
|28
|41
|9. Ümraniye
|28
|40
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|28
|34
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|29
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|29
|60
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|30
|46
|6. Sheffield United
|29
|44
|7. Wolverhampton
|29
|43
|8. Tottenham
|30
|42
|9. Arsenal
|29
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Southampton
|30
|37
|14. Newcastle
|29
|35
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|29
|26
|20. Norwich City
|30
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|30
|65
|2. Real Madrid
|29
|62
|3. Sevilla
|30
|52
|4. Atletico Madrid
|29
|49
|5. Getafe
|29
|47
|6. Real Sociedad
|29
|47
|7. Villarreal
|30
|47
|8. Valencia
|29
|43
|9. Granada
|30
|42
|10. Athletic Bilbao
|29
|39
|11. Levante
|29
|35
|12. Deportivo Alaves
|29
|35
|13. Osasuna
|29
|35
|14. Real Betis
|29
|34
|15. Real Valladolid
|29
|33
|16. Eibar
|29
|28
|17. Celta de Vigo
|29
|27
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Espanyol
|29
|24
|20. Leganés
|30
|24