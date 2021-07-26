LGS tercih sonuçları açıklandı 

2021 Yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçlarına göre, 2021 yılında sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında doluluk oranı yüzde 95 olarak gerçekleşti. Yüksek yerleştirme oranlarının tüm okul türlerinde birlikte gerçekleşmesi diğer bir olumlu bir gösterge oldu.

Sınavsız yerleşen öğrencilerin yüzde 92’si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Sınavlı okulların kontenjanı görece düşük olduğu için yerleştirmenin asıl performansını belirleyen sınavsız yerel yerleştirmeler oldu. 2019 yılı yerel yerleştirmelerde öğrencilerin yüzde 91’i, 2020 yılında yüzde 91,6’sı ve 2021 yılında yüzde 91,98’i tercihlerindeki ilk üç okuldan birisine yerleşti. Bu oran yerleşen öğrencilerin memnuniyetinin yüksekliğini göstermesi açısından oldukça önemli bir veri olarak değerlendiriliyor.

Sınavsız yerleşen öğrencilerin yüzde 51’i birinci tercihine yerleşti. Sınavsız yerleştirmede diğer bir iyileştirme de öğrencilerin birinci tercihlerine yerleşme oranlarında görüldü. Sınavsız yerleşen öğrenciler arasında birinci tercihindeki okullara yerleşen öğrencilerin oranı 2020 yılında yüzde 49 iken 2021 yılında bu oran yüzde 51’e yükseldi. İl ve ilçe düzeyinde yapılan çalışmalarla daha fazla öğrencinin en öncelikli tercihlerine yerleştirilmesine imkan sağlandı.

(İHA)

