LGS şampiyonu Çorum'dan

Törene Aleyna Yüksel’in babası Oğuzhan Yüksel ve annesi Selma Yüksel ile Cumhuriyet Ortaokulu okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Aleyna’nın çok büyük bir başarı elde ettiğini ifade ederek, “Tüm sorulara doğru cevap vererek 1. oldu. İlimizi gururlandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Dileğim odur ki inşallah bundan sonraki eğitim hayatında bu başarısını üniversite sınavlarında da en güzel şekilde yaparak ülkemizin en spesifik üniversitelerine girer. Kendisinde bu potansiyel ve çalışma azmi var” dedi.

‘İnşallah ülkemizin geleceğinin beyin takımlarından biri olacaksın’ diyen Kodek, Aleyna Yüksel’e tablet hediye etti.

‘ÇOK ÇALIŞTIM, ÇOK MUTLUYUM’

Tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye 1.’si olan Aleyna Yüksel, çok mutlu olduğunu belirterek, hedefinin İstanbul Erkek Lisesi olduğunu söyledi. Sınav sürecinin çok yoğun geçtiğini dile getiren Yüksel, “Korona tüm öğrencileri olumsuz etkiledi hepimiz için sıkıntılı bir süreçti ama biz bunu avantaja çevirdik. Gerek destekleme yetiştirme kurslarıyla gerekse öğretmenlerimizin desteğiyle çok çalıştık. İdarecilerimizin ve öğretmenlerimizin desteğiyle başardık” diye konuştu.

Başarısında emeği olan öğretmenlerine ve ailesine teşekkür eden Yüksel, “Genetik Mühendisi olmak istiyorum ancak bu hayalim önümüzdeki yıllarda değişebilir” dedi.

Aleyna Yüksel’in babası Oğuzhan Yüksel, kızlarıyla gurur duyduklarını belirtirken, annesi Selma Yüksel ise çok sevinçli olduklarını kaydetti.

