LGS şampiyonlarına ödül

Albayrak Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Elit Eğitim Kurumları’nda LGS Çorum birincisi olan ve Türkiye derecesi elde eden Gazi Mustafa Çelik ile LGS’de başarılı bir performans sergileyerek Türkiye genelinde dereceye giren Zümra Naz Aykul, Bera Yağızhan Öztaş ve Tunahan İnkaya plaket ile ödüllendirilirken, yine sınavda başarı gösteren diğer öğrenciler de madalyayla ödüllendirildi.

Velilerin de hazır bulunduğu ödül töreninde öğrenciler, plaket ve madalyalarını Elit Eğitim Kurumları Kurucusu Kadir Yücel, Kurucu Müdür Cemal Erşan ve öğretmenlerin elinden aldı.

Törende bir konuşma yapan Kadir Yücel, merkezlerinin önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da LGS’de il genelinde birincilik elde ettiğini belirterek, “Bir öğrencimiz tek yanlış yaparak il birinciliğini elde etmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Öğrencilerimizden toplam 9 öğrencimiz de 0 puan ile 1 puan aralığındaki yüzdelik dilime girme başarısı göstermiştir. Yılların birikimi, tecrübeli kadromuz ve özverili çalışmamızla gelecek yıllarda da Elit Eğitim Kurumları başarının vazgeçilmez adresi olmaya en büyük adaydır” dedi.

Öğrencilere başarılarının devamını dileyerek onları yetiştiren ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür eden Yücel, “Geçen senelerde 500 tam puan alarak kurumumuza Türkiye ve il birinciliği kazandırmıştır. Bu yıl da tek yanlış yaparak il birinciliği elde eden Gazi Mustafa Çelik bize bu haklı gururu yaşatmıştır. Gelecek yıllarda da bu başarıyı devam ettirebilmek için tüm gayretlerimizle çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

Gazi Mustafa Çelik, LGS il birincisi oldu.

LGS’de derece yapan Zümra Naz Aykul’un plaketini annesi aldı.

LGS’de yüzdelik dilime giren Bera Yağızhan Öztaş ve Tunahan İnkaya’ya plaket verildi.

(Taner ŞİMŞEK)

