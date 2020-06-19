LGS için okullara temizlik malzemesi

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bugün gerçekleşecek olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için Çorum'da sınav yapılacak olan merkez, köy ve ilçeler dahil 140 okula maske ve dezenfektan ürünleri gönderildi.

Tüm dünyada yaşanan yeni tip Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ilimizdeki okullara Bin 410 adet siperlikli koruyucu maske, 909 adet gerekli hallerde kullanılmak üzere her sınıfa 1 litrelik el dezenfektanı, 7 bin adet eldiven, 36 bin adet cerrahi maske 141 adet 5 litrelik sıvı el sabunu, 141 adet 5 litrelik yüzey dezenfektanı olmak üzere ilimizde sınavın yapılacağı 140 okula gönderildiği bildirildi.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, “Bakanlığımızın gönderdiği ödenek ile ilimizde sınav yapılacak tüm okullarda gerekli tüm tedbirler alınmış olup, sınava hazır haldedir. Tüm okullarımızın sınavdan önce dezenfeksiyonu yapılacak. Her öğrencimize, sınav görevlilerine ücretsiz ikişer adet maske, her sınıfta el dezenfektanı bulunacak. Öğrenciler bekletilmeden, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek sınav salonlarına alınacaktır. Öğrencilerimize okul girişlerinde rehber öğretmenlerimiz de ayrıca destek sağlayacaktır. Sınava girecek olan öğrencilerimiz ve velileri içiniz rahat olsun. Çorum LGS sınavına hazır” dedi.

(Haber Merkezi)