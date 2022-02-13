LGS hazırlık ve planlama toplantısı gerçekleştirildi

Yapılan toplantıda, LGS kazanım değerlendirme uygulamasının psikometrik özelliklerinin incelenmesi, 8. sınıf öğrencilerine yönelik mesleki rehberlik uygulamaları, kariyer günleri, başarı izleme uygulamaları, öğrenci-öğretmen-veli bilgilendirme süreçleri, okul LGS hazırlık planı oluşturma, destekleme ve yetiştirme kursları, rehberlik servislerinin etkin ve verimli bir şekilde yararlanılması gibi birçok konuda değerlendirmelerde bulunuldu.

Abdullah Kodek, “5 Haziran 2022 tarihinde yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı sürecine ilişkin milli eğitim olarak hazırlık, planlama ve değerlendirme ile her türlü hazırlığımızı gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz planlı ve programlı olarak çalışmalarına devam etsin. Biz evlatlarımıza her türlü desteği sağlamaya hazırız” dedi.

(Haber Merkezi)

