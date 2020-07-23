LGS birincilerinden başkan vekili Yağbat’a ziyaret

LGS’de tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasına girenÇorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yasin Yazıcı ile İskilip Azmi Milli Ortaokulu öğrencisi Ceren Kılıç, Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat’ı ziyaret etti. Ziyarete İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır ve İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu da katıldı.

Öğrencileri makamında konuk eden Başkan Vekili İsmail Yağbat, Türkiye birincisi olarak Çorum’un adını duyuran Yasin Yazıcı ve Ceren Kılıç’ı tebrik etti. Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Yağbat, "Çorum’un adını güzel bir şekilde duyurmanızdan çok mutlu oldum. İnşallah vatana millete hayırlı hizmetlerde bulunursunuz. İlmimizi; devlet, millet ve vatan sevgisi ile taçlandırarak birlikte taşımamız gerekiyor. Bizi kıymetli kılan hem bilgimiz hem de değerlerimizdir. Bunları birbirinden ayrı düşünmemiz gerekiyor.” dedi.

LGS birincileri Ceren Kılıç ve Yasin Yazıcı da aynı başarıyı üniversite sınavında da göstereceklerine dair Başkan Yağbat’a söz verdi.

Ceren Kılıç Ankara Fen Lisesi’ni tercih edeceğini ve gelecekteki hedefinin Tıp Fakültesi olduğunu belirtirken, Yasin Yazıcı ise Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni tercih edeceğini ve gelecekte mühendis olmayı hedeflediğini söyledi.

Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat ziyaret sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ederek, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın öğrencilere selamını iletti.