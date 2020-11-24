Leyla Kulucan, sosyal medyanın lezzet yıldızları arasında yer aldı
Çorum mutfağının televizyon ekranlarındaki tanıtım elçisi, emekli eğitimci Leyla Kulucan, Lezzet Dergisi’nin özel sayısında 20 sosyal medya yıldızı arasında gösterildi.
Güncel 24.11.2020, 19:44
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“Fenomen lezzetler” başlığı altında 18 ünlü şefin de tanıtıldığı özel sayıda, Leyla Kulucan’ın 5 yemek tarifi yer aldı.
Leyla Kulucan’ın Türkiye’ye tanıttığı yemek tarifleri şunlar: Ispanaklı el açması börek, leblebili kurabiye, kek kalıbında haşhaşlı - cevizli çörek, kasnak mantı ve şair buklesi. (Haber Merkezi)
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