Leyla Çenesiz toprağa verildi

Alınan bilgiye göre Çorum Eğitim Kültür Vakfı (ÇEKVA) kurucularından hayırsever işadamı İsmet Çenesiz’in gelini, ECE Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Erdem Çenesiz’in yengesi, Ahmet ve Zeynep Çenesiz’in annesi, sanayi esnafından Mehmet Başbölük'ün ise kardeşi olan Leyla Çenesiz önceki gece vefat etti.

Leyla Çenesiz’in cenazesi Cuma Namazı sonrasında Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Çenesiz’in Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu tarafından kıldırılan cenaze namazına ailesi ve sevenleri ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir,

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı MKYK Üyesi Mehmet Aşıla, Gelecek Partisi Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Etik Kurulu Üyesi Av. Rumi Bekiroğlu, sanayici ve işadamları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Aynı yerde Abdalata Köyü’nden gelme Abdullah Metin’in babası, Arif Metin ve Hıdır Metin’in dedeleri olan Recep Metin’in de cenaze namazı kılındı. Recep Metin de Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhum ve merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

