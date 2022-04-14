Levent Öztekin, OAİB Başkan Yardımcısı oldu
Çorum’un Sungurlu ilçesinin tanınmış iş insanlarından Levent Öztekin, Orta Anadolu İhracatçılar Birliği’nde Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.
Güncel 14.04.2022, 18:47
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Sungurlu’da faaliyetlerini sürdüren SUN-KA Kağıt Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Öztekin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesindeki Orta Anadolu İhracatçılar Birliği’nde önemli bir görev aldı.
Levent Öztekin, OAİB yönetiminin arasında yaptığı görevlendirmede Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.
(Haber Merkezi)
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