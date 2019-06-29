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Levent Kakaç için mevlid yemeği verildi

19 Haziran Çarşamba günü yaşama veda eden Çorumlu işadamı İsmail Kakaç’ın oğlu Yüksek İnşaat Mühendisi Levent Kakaç (42) için mevlid yemeği verildi. 

Levent Kakaç için mevlid yemeği verildi

19 Haziran Çarşamba günü yaşama veda eden Çorumlu işadamı İsmail Kakaç’ın oğlu Yüksek İnşaat Mühendisi Levent Kakaç (42) için mevlid yemeği verildi. 

29 Haziran 2019 Cumartesi 00:41
Levent Kakaç için mevlid yemeği verildi

Ayten-İsmail Kakaç çiftinin oğlu, Ünal Kakaç, Yurdagül Sivri, Mehmet Ali Kakaç, Figen Kakaç ve Bülent Kakaç’ın kardeşi, Eczacı Bilge Kakaç’ın eşi, Pelin ve Yalın Kakaç’ın babası Levent Kakaç’ın tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirmesinin ardından ailesi tarafından Altınkaya Arena’da bir mevlid yemeği düzenlendi. 
Mevlide Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Garnizon Komutanı Per. Alb. Çetin Öcal, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Abdurrahman Başbuğ, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, İl Müftüsü Muharrem Biçer ve çok sayıda davetli katıldı. 
Kur’an-Kerim tilaveti de yapılan mevlitte Levent Kakaç için dualar edildi.

(Taner ŞİMŞEK)

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