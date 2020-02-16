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Lentus Sigorta hizmete girdi

Sigorta ve Risk Yönetim Danışmanı Feridun Can Çilingir’in sahibi olduğu Lentus Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. düzenlenen törenle hizmete girdi.

Lentus Sigorta hizmete girdi

Sigorta ve Risk Yönetim Danışmanı Feridun Can Çilingir’in sahibi olduğu Lentus Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. düzenlenen törenle hizmete girdi.

16 Şubat 2020 Pazar 19:08
Lentus Sigorta hizmete girdi

Yeniyol Mahallesi Sel Sokak Ak İş Merkezi (Mevlana Otoparkı karşısı) adresinde bulunan Lentus Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti’nin açılışına TSO Meclis Üyesi Murat Erdal ve TOBB Çorum Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Elvan Can Çabuk ve çok sayıda davetli katıldı.

Amaçlarının sigorta konusunda uluslararası standartlara sahip lider bir acente haline gelmek olduğunu belirten Feridun Can Çilingir, kendilerine başvuranların ihtiyaçlarını belirleyerek en iyi hizmeti vermeye çalışacaklarını vurguladı. Dürüstlük, iş takibi ve müşterilerin yararına olacak çalışmalarda bulunmanın kendileri için olmazsa olmaz öncelikler olduğunu anlatan Çilingir, faaliyet verdikleri sigorta ve aracılık hizmetleri hakkında bilgi almak isteyenleri Lentus Sigorta Aracılık’a beklediklerini söyledi.

(Erkan BAYATLI)

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