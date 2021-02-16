Lentus Sigorta 1. yılını kutluyor

Sigortacılık sektöründe, uluslararası standartlara uygun hizmeti amaç edindiğini belirten Feridun Can Çilingir, “Müşterilerimizin ihtiyaçlarını saptayıp bilgiye ve deneyime dayalı olarak ihtiyaçları en kısa zamanda ve en uygun şekilde karşılamayı amaçlıyoruz” dedi.

Ayrıca, acente özel indirimleri, satış sonrası müşteri memnuniyeti, sigorta ve risk danışmanlığı gibi özellikleri ile diğer acentelerden ayrıldıklarını vurgulayan Çilingir, “İşlerimizi dürüst bir yaklaşımla ve temas ettiğimiz tüm insanlara, organizasyonlara ve çevrelere karşı saygıyla yapmak her zaman kurumsal sorumluluğumuzun özünü oluşturacak” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)