Lemzi Çöplü’den kadınlara gül jesti

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü tarafından dağıtılan güller nezaket timsali oldu. Meclis’te bulunan kadın meclis üyeleri ve kadın basın mensupları Lemzi Çöplü’ye nazik hediyesi için teşekkür etti.

(Taner ŞİMŞEK)