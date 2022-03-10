Lemzi Çöplü’den kadınlara gül jesti
Belediye Meclisi’nin Mart ayı oturumunun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne denk gelmesi nedeniyle kadın meclis üyelerine ve kadın gazetecilere çiçek hediye edildi.
Güncel 10.03.2022, 00:09
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Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü tarafından dağıtılan güller nezaket timsali oldu. Meclis’te bulunan kadın meclis üyeleri ve kadın basın mensupları Lemzi Çöplü’ye nazik hediyesi için teşekkür etti.
(Taner ŞİMŞEK)
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