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Lemzi Çöplü Covid-19'a yakalandı

Çorum Belediyesi Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü’nün tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemiz ile ilimizde de her geçen gün artış gösteren yeni tip koronavirüs hastalığına yakalandığı öğrenildi.

Güncel 05.11.2020, 19:38
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Lemzi Çöplü Covid-19'a yakalandı

Belediye Başkan Yardımcısı Çöplü'nün belirtiler göstermesi üzerine yapılan yeni tip Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle tedbir amaçlı evinde 14 gün süreyle karantina altına alındığı ve sağlık durumunun şimdilik iyi olduğu da öğrenildi.

(Haber Merkezi)

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