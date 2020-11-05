Lemzi Çöplü Covid-19'a yakalandı

Belediye Başkan Yardımcısı Çöplü'nün belirtiler göstermesi üzerine yapılan yeni tip Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle tedbir amaçlı evinde 14 gün süreyle karantina altına alındığı ve sağlık durumunun şimdilik iyi olduğu da öğrenildi.

(Haber Merkezi)