Leblebici güven tazeledi
Ülkemizin bir çok yerinde ve Avrupa'da sayısız etkinliğe imza atan Kardelen Sanat Derneği'nin Başkanı, hemşehrimiz Yusuf Ziya Leblebici güven tazeledi.
Güncel 24.05.2022, 19:39
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Konseptinde ilk ve tek olan "Yaşayan Değerlerimiz" ödülleriyle ismini duyuran dernek yönetiminin yarısı değişirken, ünlü isimler de yeni yönetime girdiler.
TRT Sanatçıları Neşe Dilekçioğlu ve Melda Duygulu Denetim Kurulunda, ekranlardan da tanıdığımız ünlü doktor, yazar-gazeteci Mustafa Torun da Yönetim'de yer aldı.
Kardelen Sanat Derneği'nin Yönetim Kurulu Yusuf Ziya Leblebici başkanlığında, Başkan Yardımcıları Dr. Mustafa Torun ve Cihan Erdoğan, Genel Sekreter Candan Turan, Sayman Recep Palalı, Asil Üyeler Fidan Karakaş, Eyüp Delipınar ve Murat Bayram'dan oluşurken Denetim Kurulu'nda ise şu isimler yer aldı:
TRT Sanatçıları Neşe Dilekçioğlu ve Melda Duygulu, Yönetmen-Yazar Musa Kaplan...
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