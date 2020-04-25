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Leblebi ustalarından korona uyarısı

Koronavirüse karşı uzmanlar ‘bol su için’ uyarısında bulunurken, Çorum’un leblebi ustaları da “Bol su içirdiği için sık sık leblebi tüketin. Böylelikle koronadan korunun” dedi.

25 Nisan 2020 Cumartesi 19:00

Leblebi deyince akla Çorum, Çorum deyince de akla leblebi gelir. Severek tükettiğimiz, misafirlerimize ikram ettiğimiz leblebinin faydaları da saymakla bitmiyor. Uzmanlar, neredeyse tepeden tırnağa tüm vücudumuza faydalı olduğu ortaya çıkan leblebiyi sofralarımızdan eksik etmememizi söylüyor. Peki leblebinin koronavirüse etkisi var mı?
Uzmanlar koronavirüsten korunmak için bol bol su için uyarısında bulunuyor. Koronavirüsten korunmada etkili olabilecek önlemlerden birinin de bağışıklık sistemini güçlü tutmak olduğunu söyleyen uzmanlar  “Güçlü bağışıklık için ise dengeli ve yeterli beslenmek gerekiyor. Bol su tüketimi de vücuttaki toksinlerden arınmak ve metabolizmayı canlandırmak için önemli. Günlük yeterli miktarda su içmek toksinlerin vücuttan atılmasına, bakterilerin ve virüslerin etkisiz hale gelmesine yardımcı olur" dedi.


SIK SIK LEBLEBİ TÜKETİN 
Çorum’un leblebi ustaları da “Bu salgın günlerinde leblebi tüketimi su içmenizi artırır, bol bol leblebi yiyin” diyor. 30 yıllık leblebi ustası Nevzat Demirpençe, leblebinin su içmeyi artırdığını belirterek, “Uzmanlar bol su tüketin diyor, o yüzden leblebi tüketirseniz su içmek zorunda da kalırsınız” ifadelerini kullandı. 40 yıllık leblebi ustası Hüseyin Celep, “Bol su içirdiği için sık sık leblebi tüketin. Leblebi insanı susatır. Virüslerin boğaza yapışmasını engeller. Ne leblebinin zararı var ne suyun, bol bol tüketin” dedi.
Hüseyin Karakuş leblebi ustası ise, leblebinin pek çok faydasını sıralayarak, “Günümüzdeki virüsün önlenmesinde, enfeksiyonun ortadan kaldırılmasında en önemli kaynak sudur. Su, vücuttaki toksinlerin atılmasındaki en önemli araçtır. Biz de leblebi yiyin, üzerine bol su için ve koronadan kurtulun diyoruz” şeklinde konuştu. 


(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 25.04.2020 19:23
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