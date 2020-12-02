Leblebi tanıtımı için Aşgın’a teşekkür

Çorum Leblebi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Fikret Hışıroğlu ve beraberindeki heyet Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a “Payitaht” dizisinde Çorum leblebisinin tanıtımından dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Fikret Hışıroğlu, “Çorum esnafı adına sizlere özverili çalışmalarınızdan dolayı takdirle takip ediyoruz. Bu anlamda “Payitaht Abdulhamit” isimli dizide Çorum Belediyesi'nin ve sizlerin katkılarıyla Çorum leblebisinin tanıtımı yapıldı. Bundan daha güzel tanıtılamazdı. Sizlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek leblebi sahnesine verilen reklam ücretinden dolayı belediyeyi eleştirenlere de cevap veren Başkan Aşgın ise şunları söyledi: “Abdülhamit Han'ın temsil ettiği değerler bizim için çok önemli değerler. 33 yıl boyunca Osmanlı'yı ayakta tutmuş kudretli bir padişah. Bizim için bunu ifade ediyor. Başkaları için ne ifade ediyor bilmiyorum. Çorum leblebisi elden gidiyor diye haberler yapıldı geçtiğimiz yıllarda. Falanca il sahip çıkıyor diye. Çorum’da kimse yok mu neden sahip çıkılmıyor denildi. Payitahttaki çalışmamızı eleştirenlere bakıyorum o gün o yaygarayı yapanlar maalesef. Leblebiye en güzel sahip çıkan bizleri takdir ve teşekkür edeceklerine, fiyatı üzerinden yaygara koparıyorlar. Onları Allah’a ve tüm hemşehrilerimize havale ediyorum. Onları samimiyete davet ediyorum. Böyle bir ihtimal yok ama yine de davet ediyorum.”

Dizideki leblebi sahnesi ile leblebinin zihinlere net olarak kazındığını da vurgulayan Başkan Aşgın, “Sadece TRT’de değil sosyal medya da koptu gitti. Leblebi zihinlere net olarak kazındı. Çorum leblebisi şehrimizin marka ürünü olarak kalmış oldu. Belediyemizin yaptığı bu güzel çalışmayı eleştirenler Abdülhamid’e kızıl sultan diyenlerin torunlarıdır. Bizde Abdülhamit’in torunlarıyız. Biz dedemizle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

(Nurdan AKBAŞ)