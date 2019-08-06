Leblebi sektöründen üniversiteye teşekkür

Bu kapsamda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü makamında ziyaret eden Hüseyin Karakuş ve Ömer Karakuş, gerçekleştirilecek proje için teşekkür ederek her türlü desteğe ve iş birliğine hazır olduklarını belirttiler.

Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi işbirliğinde yapılacak projenin, Çorum leblebisi açısından büyük bir değer taşıdığını söyleyen Hüseyin Karakuş, “Çorum leblebisi ile ilgili yapılacak çalışma bizleri çok mutlu etti. Sektördeki asırlık tecrübenin, bilimsel çalışmalarla desteklenecek olması, Çorum Leblebisinin üretim aşamasına tarifsiz değerler kazandıracaktır. Üniversite-sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden birisi olacağına inandığımız bu çalışmanın içerisinde yer almak, her türlü desteği vermek istiyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e, bu kıymetli çalışmayı gerçekleştirecek olan hocamız Hakan Apaydın’a ve bu çalışmaya ‘Çorum İçin Bir Projem Var’ kapsamında değer verip, destek olan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

HİTÜ’nün klasik bir üniversite anlayışından öte, hayatın tüm alanlarına katma değer sağlayan, toplumla el ele vererek sorunların çözümüne katkı sağlayan bir üniversite vizyonu taşıdığını ifade eden Rektör Öztürk, “Esnafımızla, sanayicimizle, çiftçimizle her zaman çalışmaya hazırız. Hayatın her alanına katkı sunmak ve şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa değerler üretmek hedefiyle çalışıyoruz. Bu değerli çalışmayı başlatan öğretim elemanımız Hakan Apaydın’ı kutluyor, bu proje başta olmak üzere pek çok projemize ortaklık ederek destek olan Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)